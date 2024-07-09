Yüksekova'da bir asırdır devam eden koyun kırkma şenliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerindeki Orşe Yaylası'nda bir asırdır süren geleneği de devam ettiriyor. Burada hayvanlarını kırpıp, bakımlarını yapan besiciler, şenlik havasında geçen işlemler sonrası köydeki genç kızların çeyizleri için koyun ya da keçiden kırpılan yünleri kenara ayırıyor.

Yüksekova'da uzun geçen kış mevsiminde ağıllarda beslenen hayvanlar, karların erimesi ile zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Uzun süre ağıllarda kalan hayvanların yaylalara çıkması ile besiciler de yem masraflarından tasarruf ediyor. Köylüler, hayvanlarının rahatlaması, et ve süt üretiminin artması için her yıl geleneksel olarak koyun kırpma şenliği düzenliyor. Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerindeki Kadı köyü sakinleri, bu yıl da koyun kırpma işlemlerine başladı. Orşe Yaylası'nda yapılan koyun kırpma şenliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.