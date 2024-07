Yüksekova'da bir asırdır devam eden koyun kırkma şenliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerindeki Orşe Yaylası'nda bir asırdır süren geleneği de devam ettiriyor. Burada hayvanlarını kırpıp, bakımlarını yapan besiciler, şenlik havasında geçen işlemler sonrası köydeki genç kızların çeyizleri için koyun ya da keçiden kırpılan yünleri kenara ayırıyor.

Yüksekova'da uzun geçen kış mevsiminde ağıllarda beslenen hayvanlar, karların erimesi ile zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Uzun süre ağıllarda kalan hayvanların yaylalara çıkması ile besiciler de yem masraflarından tasarruf ediyor. Köylüler, hayvanlarının rahatlaması, et ve süt üretiminin artması için her yıl geleneksel olarak koyun kırpma şenliği düzenliyor. Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerindeki Kadı köyü sakinleri, bu yıl da koyun kırpma işlemlerine başladı. Orşe Yaylası'nda yapılan koyun kırpma şenliğine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

'KIRPILAN YÜNLER KIZLAR İÇİN ÇEYİZ YAPILIR'

Besicilerden Mehdi Onat, her yıl haziran ve temmuz aylarında bir gün belirleyip, koyunlarını kırptıklarını söyledi. İmece usulü yapılan koyun kırpma şenliğinin dedelerinden kaldığını belirten Onat, "İmece usulü ile yapılan koyun ve keçi kırpma şenliği dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan da bizlere kadar geldi. İnşallah bizler de bu geleneği evlatlarımıza kadar götürmeyi sürdüreceğiz. Özellikle Orşe Yaylası, hayvanlar için harika bir yer. Bizler de bugün burada 10 ailenin küçükbaş hayvanlarını yaklaşık bin 200 koyunun yünlerini kırpacağız. Her gün imece usulü ile 15-20 kişi olarak bir ailemizin hayvanlarını kırpıyoruz. Erkekler koyun kırparken, kadınlar ocakta yemekler hazırlıyor. Koyun kırpma mesaimiz şenlik havasında geçiyor. Her yıl yaptığımız bu kırpma şenliklerimize dışardan da gelen misafirlerimiz geliyor. Kestiğimiz yünleri ise özellikle köyde evlenecek kızlar için çeyiz yapılır" dedi.