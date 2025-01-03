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        Yüksekova'da evlere doğal gaz verilmeye başlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:18
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        Yüksekova'da evlere doğal gaz verilmeye başlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde boru hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla evlere doğal gaz hizmeti sunulmaya başladı.

        İlçede abonelik işlemlerini tamamlayan Esenyurt Mahallesi'ndeki Aydın ailesi, doğal gazı kullanan ilk aile oldu.

        Ev sahibi Yavuz Aydın, gazetecilere, doğal gazın ilçeye gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Abonelik işlemlerinin tamamlanmasıyla evlerine gaz verilmeye başlandığını aktaran Aydın, "Çok şükür doğal gaza kavuştuk. Çok büyük nimet. Hava kirliliğinin önüne geçilebilmesi açısından da önemli. Hava kirliliği, insan sağlığını tehdit ediyor. İlçede doğal gazı kullanan ilk biz olduk, mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Mahalle Muhtarı Sezai Açıkel ise "Bu çalışmanın sadece mahallemizde değil, memleketimizin en ücra köşesine kadar ulaşmasını diliyoruz. Geç kalınan bir hizmet olmasına rağmen devletimizin ilgili birimleri sayesinde bu hizmet memleketimize ulaştı. Allah, emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

        Kağan Mühendislik firması yetkilisi Felek Kağan da abonelik yapan tüm evlere en kısa sürede doğal gaz vereceklerini bildirdi.

        Kağan, "İnşallah en kısa sürede doğal gazı bütün şehre yaymaya başlayacağız. Şu ana kadar 10 binanın tesisatını çekerek doğal gaza hazır hale getirdik." bilgisini paylaştı.

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