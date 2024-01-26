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        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bir süre önce meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:53
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        Hakkari Valisi Çelik, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bir süre önce meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Çelik, bir ay önce Yeniköprü yakınlarında heyelanın meydana geldiği bölgeye gitti.

        Burada inceleme yapan Çelik, yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Vali Çelik, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu belirterek, "Bölgede yaşanan sorunların ortadan kalkması için biran önce çalışmaları hızlandırarak çözüme kavuşturmalıyız." dedi.

        Çelik, daha sonra kara yolunda yapımı süren tünelin şantiyesini ziyaret ederek, görevlilerle görüştü.

        Çalışmaların hızlandırılması için talimat veren Çelik'e Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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