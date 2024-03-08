Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında parti binası önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, ellerindeki dövizlerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada etkinlik için oluşturulan alana alınan kadınlara gül ve karanfil dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve eşi Feraz Ölmez, kadınları selamları, günlerini kutladı.

Kadınların ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Ölmez, seçildiği takdirde belediye bünyesinde kadınlara yönelik hizmetlerin öncelikli olacağını söyledi.

Tekstil fabrikası kurarak bin kadını istihdam edeceğini belirten Ölmez, "Tem amacımız halkımıza hizmet etmektir. İnşallah bundan sonraki zamanlarda en kötü günümüz bu gün gibi olur. Bu coğrafyada çok acı çektik. Geleceğimiz, çocuklarımız için 'artık yeter' demeliyiz. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle yaşanan mağduriyetleri gidereceğiz." diye konuştu.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte Ölmez, parti mensupları ve kadınlar halay çekti.