Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

        AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında parti binası önünde bir araya gelen çok sayıda kadın, ellerindeki dövizlerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Burada etkinlik için oluşturulan alana alınan kadınlara gül ve karanfil dağıtıldı.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve eşi Feraz Ölmez, kadınları selamları, günlerini kutladı.

        Kadınların ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Ölmez, seçildiği takdirde belediye bünyesinde kadınlara yönelik hizmetlerin öncelikli olacağını söyledi.

        Tekstil fabrikası kurarak bin kadını istihdam edeceğini belirten Ölmez, "Tem amacımız halkımıza hizmet etmektir. İnşallah bundan sonraki zamanlarda en kötü günümüz bu gün gibi olur. Bu coğrafyada çok acı çektik. Geleceğimiz, çocuklarımız için 'artık yeter' demeliyiz. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle yaşanan mağduriyetleri gidereceğiz." diye konuştu.

        Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte Ölmez, parti mensupları ve kadınlar halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı
        Kaymakam Çimşit, ilçenin ilk kadın otobüs şoförünün gününü kutladı
        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"...
        Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Eski HDP milletvekillerine terör propagandasından hapis cezası
        Eski HDP milletvekillerine terör propagandasından hapis cezası
        Hakkari'de jandarmadan çocuklara yönelik sinema etkinliği
        Hakkari'de jandarmadan çocuklara yönelik sinema etkinliği
        Hakkari'de belediye işçilerine 6 bin lira ek zam yapıldı
        Hakkari'de belediye işçilerine 6 bin lira ek zam yapıldı