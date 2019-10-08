ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin doğusundan asker çekme kararına tepki gösterdi. Twitter hesabında kararın, Washington'un Kürt müttefiklerini 'ölüme terketmesi' anlamına geldiğini iddia eden Haley'nin "Türkiye dostumuz değil" etiketini kullanmasına, başta Türkler olmak üzere çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi.

Halen Güney Carolina valiliği görevini yürüten Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bize destek vermelerini bekliyorsak her zaman onları (Suriyeli Kürtler) desteklemeliyiz. Kürtler Suriye'de DEAŞ'a karşı başarılı savaşımızda etkili oldu. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata #Türkiyedostumuzdeğil" ifadelerini kullandı.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) October 7, 2019

Haley'nin tweet'ine başta Türk kullanıcılar olmak üzere çok sayıda Twitter kullanıcısından tepki yağdı. Yorumlarda Türkiye'nin uzun yıllardır NATO üyesi olduğu ve Washington'un bölgedeki en önemli müttefikleri arasında yer aldığı hatırlatıldı.

SDG'DEN DESTEK

Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) Haley'nin tweet'ine yönelik yapılan açıklamada, "Dünya, Haley gibi güçlü Amerikan liderlerine güveniyor ve ABD'li ortaklarımızın bu kararı tersine çevireceğini ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak çabalarımızı yüzüstü bırakmayacağını umuyor" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın operasyona hazırlandığı bölgedeki Amerikan askerlerinin bir bölümünün çekileceği belirtilmişti.