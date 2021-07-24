'Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim!' 0:00 / 0:00

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sezai, ardından 43 gün cezaevinde kalmıştı.

Dün akşam hayranlarıyla buluşan Halil Sezai, konser sırasında komşusunu darp etmesiyle ilgili konuştu. Skandal ifadeler kullanan Sezai, "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum." dedi.

Ünlü şarkıcının bu sözleri büyük tepki çekti.

"HAPİSHANE İYİ GELDİ"

Sezai daha önce yaptığı açıklamada, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı... Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz." demişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

1 YIL 11 AY 17 GÜN HAPİS

Mahkeme, “Silahla kasten yaralama, “Hakaret, “Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme ve “Mala zarar verme suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikleri göz önünde bulundurarak sanık hakkında hapis cezasının ertelenmesine takdiren yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Halil Sezai bu süreçte toplam 43 gün cezaevinde kaldı.