İHANET Mİ?

Halil Sezai, Eylül 2015'te sürpriz bir şekilde evlendiği Zehra Kaya'dan 15 gün sonra boşanmıştı. Ayrılığın nedeni olarak ise ihanet iddiaları ortaya atılmıştı.

Sezai, nikahtan iki hafta sonra çıkan “Boşanıyorlar” haberleri üzerine, "Bir şekilde evlendim. Karımı çok seviyorum. Evet, gizli gizli evlenip, gizli gizli boşanmaya çalıştık ama başaramadık. Zaten o sorunlar ortadan kalktı, şu an gayet iyiyiz. Onunla evlendiğim için çok mutluyum, onu seviyorum. Boşanmayacağım" demişti.