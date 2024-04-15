Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. 17 Nisan'da talep toplamaya başlayacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak açıklandı ve bu kapsamda Rönesans Gayrimenkul 33.357.450 lot dağıtımı yapacak. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...