BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler tarafından gündeme geldi. BİM zincir marketlerde bu hafta satışa sunulacak ürünler belli oldu. Salı ve cuma günleri satışa sunulacak yeni BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik. İşte, 16 Nisan 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM 16 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Nora 5 kg Buğday Unu - 68,75 TL

Yudum 4 L Ayçiçek Yağı - 174,75 TL

Verde 1 L Yemeklik Pirina Yağı - 157 TL

Cem 800 Gram Siyah Sele Zeytin - 125 TL

Tukaş 700 Gram Domates Rendesi - 21,50 TL

Saban 2,5 Kg Kırmızı Mercimek - 76,50 TL

Bella Natura Glutensiz Unlar - 25 TL

Master Nut Mısır Cipsi - 21,50 TL