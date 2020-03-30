Çoğunlukla genç ve orta yaş yetişkinlerde sıklıkla rastlanan sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken isteksizlik hali ve genel bir bitkinlik. Genellikle yüksek iş temposu ve şehir yaşamının hızından kaynaklandığı düşünülen bu belirtiler aslında ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Peki halsizlik ve yorgunluk neden olur? Halsizlik ve yorgunluk belirtileri, nedenleri, tedavisi, ne iyi gelir? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık
Halsizlik Ve Yorgunluk Neden Olur?
Halsizlik ve yorgunluk, normalde bir insanın günlük işlerini yaparken kendini yorgun ve yetersiz hissetmesi olarak tanımlanabilir. Bazı insanlarda genç yaşına rağmen bir şekilde ortaya çıkarak kişinin yemek yemeye, yatmaya hatta dinlenmeye bile üşenir hale gelmesini sağlayabilir. Bu durum bir üşengeçlik mi, enerji düşüklüğü mü veya farklı bir hastalıktan mı kaynaklanıyor bunun tespit edilmesi çok önemlidir. Tiroidit sorunundan kansere kadar birçok hastalığın işareti olabilen yorgunluğunuz geçmiyorsa altında yatan sebeplerin mutlaka araştırılması gerekir.
Halsizlik Ve Yorgunluk Nedenleri Nelerdir?
Halsizliğin ve yorgunluğun birçok sebebi olabilir. Ancak halsizliğe ve yorgunluğa sebep olan ana unsurlar aşağıdaki gibidir.
- Kişinin yaşadığı kansızlık, anemi sorunu
- Az su içme ve düzensiz beslenme
- Kahvaltı etmeme ve ağır yağlı gıda tüketimi
- Diyabet ve insülin direnci
- Böbrek üstü bezi problemleri
- Mineral ve vitamin eksiklikleri: D vitamini, B12 eksikliği
- Kişinin tiroid bezlerinin olması gerekenden daha az çalışması
- Kişinin bağ dokusundaki bazı hastalıkları
- Uyku apnesi
- Kişinin metabolizma çalışma sistemindeki bazı bozukluklar
- Kişinin aşırı stres ya da ruhsal sorunlar yaşaması sonucu gerçekleşen depresyon hâlsizliğinin nedenleri arasında yer almaktadır
Halsizlik ya da yorgunluk şayet herhangi bir hastalık sebebiyle görülmüyor, yaşam kalitenizi, iş gücünüzü düşürmüyorsa, bir süre sabredebilirsiniz. Fakat halsizlik bütün yaşam kalitenizi alt üst ediyor, iş gücünüzü etkiliyorsa, kesinlikle bir doktora başvurmalısınız.
Halsizlik Ve Yorgunluk Belirtileri Nelerdir?
Kronik yorgunluğun belirtileri ile basit halsizlik ve yorgunluk belirtileri birbirine oldukça benzerlik göstermektedir ve ayrımı da oldukça zordur. Yorgunluk dinlenme ile kısa süre içinde geçerken, kronik yorgunluk teşhisi konulabilmesi için genellikle belirtilerin en az 6 ay süreyle devam etmesi demektir. Kişi yataktan kalktığından bile kendisini yorgun hissediyorsa, hafıza sorunları ve konsantrasyon bozuklukları yaşıyorsa bu kronik yorgunluğun habercisi olabilir.
Kronik yorgunluğun belirtileri aşağıdaki gibidir;
- Konsantrasyon bozukluğu
- Unutkanlık
- Kas ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Eklem ağrıları
- Dinlendirmeyen uyku bozuklukları
- Enerji kaybı
- Bulantı
- Kendisine, işine ve yaşama dair negatif tutumlar, huzursuzluk
- Depresif ruh hali
- Günlük aktivitelerde gerileme
- En ufak bir fiziksel veya zihinsel faaliyet sonrası kırgınlık, kötüleşme
- Uykudan yorgun kalkma
- Hiperaktivite
- Konuşma güçlükleri
- Bilinçte bulanıklık
- Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi
- Yaygın kas ile eklem ağrıları şeklinde görülebilir.
Halsizlik Ve Yorgunluk Tedavisi nasıl Olur ve Ne İyi Gelir?
Yorgunluk tedavisi için yapılabilecek birçok şey var. Fakat öncelik olarak beslenme ve yaşam tarzı değişikliği olmalıdır. Çünkü en etkili yorgunluk tedavisi seçenekleri bunlar.
Öncelikle beslenme şeklini düzene sokmak gerekmektedir. Yorgunluk tedavisinde beslenme öncelikli olabilir. Çünkü beslenme psikiyatrik durumunuzdan, hücre içi enerji üretim sistemine kadar birçok konuya etki eder. Buna göre
- Düşük karbonhidratlı beslenme şekli
- Yeşil sebzeler ve besleyici gıdalar tüketmek
- Sağlıklı yağları tercih etmek
- Yeterli su tüketmek
- Doktor gözetiminde takviye vitamin ve mineral desteği almak
Yaşam Tarzı Değişikliğinde ise alınması gereken önlemler;
- Uyku düzeninin değiştirilmesi
- Alkol ve sigara bağımlılığının azaltılması
- Düzenli egzersiz yapmak
- Aralıklı oruç uygulayabilir
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