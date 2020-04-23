DHA

İzmir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılını Haluk Levent konseriyle kutladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 22 Nisan akşamı yapılan konserde sanatçı Levent, Körfez'de bir feribottan tüm İzmir'e şarkı söyledi.

Levent'in şarkılarına eşlik eden İzmirliler ışıklarını açıp kapatarak konsere katıldı. Sosyal mesafe kuralı gereği Haluk Levent konsere orkestra yerine üç müzisyenle çıktı. DHA'nın haberine göre; ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez'de büyük bir görsel şölen de yarattı.

"İZMİR BİZİ DUYUYOR"

Haluk Levent, "19 Mayıs'ın yüzüncü yılında Samsun'daydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yılında ise İzmir'de konser verme şansına sahip oldum" dedi. Levent, ışıklarını açık kapatan İzmirlileri gördükçe "İzmir bizi duyuyor. Bu yanıp sönen ışıklar için şarkı söyleyeceğiz. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizden çıkmamak durumundayız. Böyle bir talihsizlik oldu. Ancak bu yıl da yüreğimizdeki coşku meydanlardaymışız gibi olacak" diye konuştu. Rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya adadığı İzmir şarkısını da söyleyen Levent, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.

Haluk Levent, konser gelirini hayatını Kovid-19'dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimi için bağışladığını açıkladı.