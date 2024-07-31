Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye mesajında, "Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haniye'nin öldürülmesine Türkiye'den tepkiler