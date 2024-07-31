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        Son dakika haberi Siyasilerden suikasta tepkiler

        Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili, siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik de açıklamasında, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da siyonist suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:58
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        Siyasilerden suikasta tepkiler
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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        "FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASI ER YA DA GEÇ BU KATİLLERİ YENECEK"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.

        "ALÇAKÇA SUİKASTI LANETLİYORUM"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyonstler Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikastı lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

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