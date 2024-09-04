Hamas'tan İsraillilere: Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner

Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildiren bir mesaj yayımladı.

Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli esirlerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir." denildi.

Video görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak." ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı.

REKLAM İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

ÖLEN ESİRLERİN VİDEOSU YAYIMLANDI Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram'dan paylaştığı videoda, 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan Alexander Lobanov ve Carmel Gat adlı İsrailli esirler, içinde bulundukları durumdan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Reim bölgesinden 7 Ekim'de kaçırıldığını belirten Lobanov, çok zor şartlarda tutulduklarını söyleyerek "su, yiyecek, elektrik ve temizlik ürünlerinden mahrum kaldıklarını" ifade etti. Lobanov, "Netanyahu hükümetine sesleniyorum. 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Ve şimdi bizim canlı olarak serbest kalmamız için her çabayı sonuçsuz bırakıyorsunuz." dedi.

"Anlaşma yapmamak için bizi öldürmeye çalışıyorsunuz." şeklinde konuşan Lobanov, "Geride hamile eşimi, iki yaşındaki oğlumu ve hasta anne babamı bıraktım." ifadelerini kullandı. Lobanov, Netanyahu yönetimine karşı İsrail halkına sokaklara çıkma ve seslerini çıkartarak protesto yapma çağrısında bulundu. "BOMBARDIMANI DURDURUN" Ailesiyle birlikteyken esir alındığını anlatan Carmel Gat ise İsrail saldırılarının durmaksızın devam ettiğini belirterek, "Saldırılar yüzünden buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum." dedi. Gat, İsrail hükümetine ve Netanyahu'ya seslenerek, "Lütfen bizi ihmal etmeyin ve bombardımanı durdurun, bizim eve dönmemizi sağlayın." diye konuştu.

İsrail halkından kendileri için "protestoya ve mücadeleye devam etmesini" isteyen Gat, "Kimsenin müzakere kapısını kapatmasına izin vermeyin." ifadelerini kullandı. Hamas, 1 Eylül'de cesetlerine ulaşılan esirlerin İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıklarken İsrail ise esirleri Hamas’ın öldürdüğünü iddia etti. MÜZAKERELER SÜRÜYOR İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 861 Filistinli öldü, 94 bin 398 kişi yaralandı.