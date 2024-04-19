Hamile kadının öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı
Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşüp otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan otobüs şoförü, "takip mesafesini ihlal ettiği" gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde dün 31 yaşındaki Suriye uyruklu Nur Abbud'un, 40 yaşındaki kocası Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten düşüp yolcu otobüsünün altında kalarak yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Ali D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Takip mesafesini ihlal ettiği" öne sürülen Ali D, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, kazanın ardından ameliyatla alınan erkek bebek, hastanede gözlem altında tutuluyor.
NE OLMUŞTU?
Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde kocası Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten düşen Nur Abbud, Ali D. idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kalmıştı.
Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile Abbud yaşamını yitirmiş, ameliyatla alınan bebeği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilmişti.