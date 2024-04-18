Adana'da 9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kaldı. Talihsiz kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ameliyatla alınan bebeğinin gözlem altında tutulduğu bildirildi
Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.
İsmi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki yolcu otobüsünün altında kaldı.
ANNE ÖLDÜ, AMELİYATLA ALINAN BEBEK GÖZLEM ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; burada yaşamını yitiren Abbud'un, ameliyatla alınan bebeği, gözlem altında tutuluyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.