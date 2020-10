14 haftalık hamilelik dönemi ile birlikte ikinci trimester dönemine girdiniz ve bebeğiniz gerçek bir “birey” olma yolunda hızlıca ilerliyor. Öyle ki, kendi imzası olan parmak izleri dahi şekillenmeye başladı. Hamile kadınların en rahat olduğu dönem olan ikinci trimester dönemi ise, 13 ila 26. hafta arasındaki süreyi kapsamaktadır. Peki, hamileliğin 14. haftasında neler olur? Hamileliğin 14. haftasında annedeki değişimler nelerdir? Hamileliğin 14. haftasında bebeğin gelişimi nasıl ilerler? Özellikle anneler tarafından merak edilen konular ile ilgili detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 14. Haftasında Bebeğin Gelişimi Nasıl İlerler?

Hamileliğin 14. haftasında büyümek için mücadele eden bebeğiniz şu an 8,5 cm uzunluğunda ve 42 gram ağırlığındadır yani ortalama bir limon boyutuna ulaşmış durumda ve baş kısmının ağırlığı ise 14 gram civarındadır. Bu aşamada vücudu kafasına göre daha hızlı gelişen bebeğinizin başı, boynu üzerinde belirgin bir şekilde durmaya başladı bile.

Göz kapakları gelişiyor ve küçük ince tırnakları daha belirgin hale girmeye devam ediyor.



Bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için önemli bir süreç olan 14. hafta, küçük bir hücre kümesi halinde oluşmaya başladığı periyottur. Bu süreç içerisinde bebeğinizin minik ağız çatısı tamamen oluşmuş ve emme refleksinin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yanak gelişimi de desteklenmektedir.



Bebeğinizin yüz kasları gelişme aşamasında ve henüz esnek bir yapıdadır. Bütün küçük organları, sinirler ve kaslar işlev göstermeye başlamaktadır bunlar dışında ince bağırsakları bebeğinizin vücudunda hareket etmesinin yanı sıra karaciğeri ise safra üretimine başlamaktadır. Safra, ilerleyen zamanlarda, yağların sindiriminde bebeğinize yardımcı olacaktır ve pankreas ise, insülin hormonu üretimini başlatarak, şekerin enerji formuna dönüşmesini sağlamaktadır.



Bebeğinizin kolları henüz kendi vücudu ile orantılı olmamakla birlikte vücudu bütünüyle tamamlanana kadar, bacakları biraz daha fazla büyümeye devam edecektir. Giderek gerçek bir insan formunu kazanmaya başlayan bebeğin, saç ve kaş tüyleri ile birlikte, adeta kendi imzası olacak olan parmak izleri dahi oluşmaya başlamıştır.



14 haftalık hamilelik dönemi içerisinde bebeğinizin beyin impulslarının eseri olarak gerçekleşen yüz kasları gelişerek kaşlarını çatan, şaşı, yüzünü buruşturan ve büyük ihtimalle de başparmağını emen bir ufaklık halini almaktadır.

Artık böbrekleri idrar üretmeye başlayan bebeğiniz, kendi etrafını saran amniyotik sıvının içerisine idrarını boşaltmakta ve bu süreç bebeğin doğumuna kadar devam edecektir. Bu haftanın sonuna doğru bebeğinizin kolları, vücudunun diğer kısımları ile orantılı bir şekilde büyümüş olacaktır.



Bebeğiniz bütün vücuduna yayılan ve zamanla yağ tabakasına dönüşecek olan “lanugo” isimli ultra ince tüyler, saç ve vücut tüylerini oluşturacak şekilde gelişmeye başlamaktadır ancak saç rengi doğuma kadar değişebilmektedir.

Bebeğin dalağı da kırmızı kan hücresi üretimine başlamıştır. Hamileliğin 14. haftasında bebeğinizin ince bağırsakları “mekonyum” adı verilen dışkı üretime başlamaktadır.

Gebeliğin 14. Haftasında Annedeki Değişimler Nelerdir?

İkinci trimestır dönemine girmiş bulunuyorsunuz. Bu dönem neredeyse bütün hamile kadınların en rahat olduğu ve en sevdiği dönemdir, ilk trimester döneminin bitmesine bağlı olarak, bitkinlik hissinde azalma ve yeniden enerjik ve zinde hissetme durumu yaşanabilmektedir.

Hamileliğin 14. haftasında göğüslerde büyüme hali devam etmekte, fakat hassasiyet hissi azalmaktadır. Sabah bulantılarının ve kusmalarının da sonu gelmiş ayrıca tuvalete gitme ihtiyacınız da önceki haftalara nazaran daha azalmış durumdadır. İştahınızda artış ayrıca varis oluşumu ve burun tıkanıklığı da bu dönem içerisinde yaşayabileceğiniz durumlardır.

Artık bir bebek beklediğiniz karnınızın büyümesi ile birlikte daha bir belirgin hale geldi ve bebeğin içeride daha rahat ve sağlıklı gelişimi içinde daha bol kıyafetleri giymenizde fayda olacaktır.

Hamileliğin bu dönemi her ne kadar rahat bir dönem olsa da, burun kanaması ve horlama gibi bazı tuhaf yan etkilerin yaşanması beklenebilir. Hamilelikte yaşanan burun tıkanıklığı, kanın vücudun her yanına pompalanmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun sonucu olarak burun kanamaları yaşanabilmektedir. Bu durum ise size rahatsızlık vermesi dışında, endişe duyulacak bir durum değildir.

İkinci trimester ile başlayan round ligament ağrısı ise, genellikle 14 haftalık gebelik döneminde kendini gösteren keskin bir ağrıdır. Vücudun her iki tarafından uterusu yani rahmi destekleyen bağ dokular olan raund ligamentlerin oluşturduğu keskin ağrının hiçbir zararı yoktur.

Hamileliğin 14. haftasında, aşarmeler başlayacaktır ancak çamur ve kömür aşerilmesi gibi garip durumlar da yaşanabilmektedir.

Ancak bu haftanın en belirgin özelliği, sabah bulantıları ve yorgunlukları olmaksızın, sağlıklı, enerjik ve kendinizi daha seksi hissettirecek bir dönem olmasıdır. Ruh halinizdeki dalgalanmalar da bu dönem içerisinde sakinleşecektir.