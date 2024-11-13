Hande Erçel: Hem iş hem de tatil

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Erçel, katıldığı bir törende objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, aynı etkinliğe eski rol arkadaşı Barış Arduç'un da katılacağını öğrenince "Çok özledim onu da. Bir an önce görmek istiyorum" dedi.

"HEM İŞ OLUYOR HEM DE TATİL OLUYOR BENİM İÇİN"

Öte yandan son dönemde sık sık yurt dışına çıkan ve gerçekleştirdiği seyahatleri de sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaşan Erçel, konuyla yaptığı tatillerin sorulması üzerine; "Güzel geçiyor yurt dışı. Hem iş oluyor hem de tatil oluyor benim için" yanıtını vererek seyahatlerinin iş ve tatil kombinasyonundan oluştuğunu ifade etti.