        Hande Erçel ve David Beckham aynı tanıtım filminde

        Hande Erçel, İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile Katar'ın hazırladığı özel bir tanıtım filmi projesinde bir araya geldi

        Giriş: 30.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 30.10.2025 - 08:24
        Dünyaca ünlü emekli futbolcu, Inter Miami futbol kulübünün başkanı David Beckham ile oyuncu Hande Erçel, bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.

        Hande Erçel ve David Beckham
        Hande Erçel ve David Beckham

        Tanıtım filminin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklar, projenin “Uluslararası çapta tanıtım gücü yüksek bir kampanya” olduğunu belirtiyor.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

