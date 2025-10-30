Dünyaca ünlü emekli futbolcu, Inter Miami futbol kulübünün başkanı David Beckham ile oyuncu Hande Erçel, bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.

Hande Erçel ve David Beckham

Tanıtım filminin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklar, projenin “Uluslararası çapta tanıtım gücü yüksek bir kampanya” olduğunu belirtiyor.

Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram