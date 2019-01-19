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Sanatçı Hülya Avşar’ın sosyal medya paylaşımları ve giydiği cesur kıyafetlerin sorulması üzerine Yener, "Hülya her anlamda Hülya. Ben ona çok değer veriyorum. Sürekli telefonda konuşuyoruz hatta sana bir laf atan olursa söyle bana ben icabına bakarım bile diyorum" diyerek çekimlere geri döndü.