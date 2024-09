Harry Potter'daki rolüyle bilinen Dame Maggie Smith kimdir?

İLK YILLAR

Romford, Essex'te doğdu ancak dört yaşındayken ailesiyle birlikte Oxford'a taşındı. Babası Nathaniel Smith, Newcastle doğumluydu ve Oxford Üniversitesi'nde çalışmış bir halk sağlığı patolojistiydi, annesi Margaret (evlilik öncesi soyadı Hutton) ise Glasgow doğumlu bir sekreterdi.

Çocukken, anne ve babası Smith'e Newcastle üzerinden Londra'ya giden Glasgow treninde nasıl tanıştıklarının romantik hikâyesini anlattılar. Mimarlık okulunda okumuş Alistair ve Ian adlarındaki ikiz abisi vardır. 16 yaşına kadar Oxford Lisesi'nde okudu, daha sonra oyunculuk eğitimi almak için Oxford Playhouse'a gitti.

KARİYERİ

Smith oyunculuk eğitimini Oxford Playhouse School'da aldı ve 1952'de Oxford revülerinde ve 1955'te Londra'da sahne aldı. İlk kabulünü Broadway'in 1956'daki revüsü New Faces'la almış ve Share My Lettuce (1957–58)'ın Londra revüsünde baş komedyen rolünü üstlenmiştir. Sonrasında Old Vic Londra tiyatrosunda düzenli olarak görünmeye başlamıştır. Jean Anouilh'in The Rehersal (1961) çalışmasında, Peter Shaffer’in bağlı komedileri The Private Ear and The Public Eye (1962) ve Jean Kerr’in Mary, Mary (1963) oyunlarında ününü sağlamlaştırdı. 1963'te Smith, Britanya Ulusal Tiyatro kumpanyasına katılmış ve sonraki yıl Laurence Olivier’in Othello'suna karşı Desdemona rolünü almıştır. Bu rolünü Oliver'ın 1965 yılı sinema uyarlaması olan Othello'sunda tekrar etmiş ve National Theatre'da George Farquhar’ın The Recruiting Officer (1963) oyunundaki Silvia rolü gibi rollerde ön plana çıkmıştır.

Smith ekran karşısındaki ilk oyunculuğunu 1958'de Nowhere to Go ile yapar. Ancak uluslararası ününe En İyi Kadın Oyuncu Oscarı kazandığı The Prime of Miss Jean Brodie'deki (1969) aynı adlı roldeki performansıyla ulaşmıştır. Sonraki National Theatre'daki sahne oyunculuklarına William Wycherley’nin The Country-Wife (1969), Farquhar’ın The Beaux’ Stratagem (1970) ve Henrik Ibsen’ın Hedda Gabler (1970) oyunları dahildir. Smith National Theatre'ı 1970'lerin başında bıraktı ve Stratford (Ontario) Festivali'nde pek çok sezonda yer almaya başladı. Ayrıca Noël Coward’ın Private Lives (1972, 1975) ve of Tom Stoppard’ın Night and Day (1979) eserlerinin Londra ve New York City oyunlarında da oynadı.