Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı 8 resmi maçta mağlup olmayan ve 24 gol kaydeden siyah-beyazlılar, ilk yenilgisini yaşarken ilk kez bir maçta gol bulamadı.

Beşiktaş, Ajax maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısına sürpriz bir 11'le çıktı. Eyüpspor maçında göre 2 değişiklik yapan Hollandalı hoca, Ciro Immobile'nin yerine genç Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sahaya sürerken Joao Mario yerine ise Jean Onana'yı oynattı. Van Bronckhorst, bu 11'le takımdaki dizilimi de değiştirirken Onana ve Musrati ile çift ön liberoya döndü. Gedson bu ikilinin önüne yerleşirken Rafa Silva ise sol kanatta başladı.

REKLAM Ancak Van Bronckhorst'un orta alanı güçlü tutma planı bekleneni veremezken özellikle Onana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Van Bronckhorst, devrede Mustafa Erhan Hekimoğlu yerine Immobile'yi sahaya sürerken 64'te ise Onana'yı çıkarıp Ndour'u oyuna soktu. Beşiktaş hamlelere rağmen farklı kaybetmekten kurtulamazken Van Bronckhorst'un planı da hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon deplasmanda oynanan iki Avrupa maçına da çift ön liberoyla çıkan Beşiktaş, 2 maçta da galibiyet alamadı. Van Bronckhorst, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasına da çift ön liberoyla çıkmış, Rafa Silva ise sol kanatta görev almıştı.