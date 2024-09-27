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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da çift santrafor ufukta göründü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da çift santrafor ufukta göründü!

        Galatasaray, Mauro Icardi'ye kavuştu. Bir süredir tedavisi ve özel işleri nedeniyle Arjantin'de bulunan golcü sakatlığını atlattı; Galatasaray'da çift santrafor ufukta göründü

        Giriş: 27.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:08
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        Çift santrafor ufukta göründü!
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        Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Adana Demirspor deplasmanında sakatlanan Mauro Icardi sahalara geri döndü.

        Sağ üst arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcu, tedavisi ve özel işleri nedeniyle bir süre için Arjantin'e gitmişti.

        Fenerbahçe derbisi öncesinde Türkiye'ye dönen ve takımla antrenmanlara da başlayan Arjantinli futbolcu, PAOK müsabakasında yaklaşık 25 gün sonra sahalara geri döndü.

        PAOK maçında oyuna 78. dakikada dahil olan Icardi 90+5'te attığı golle de maçın sonucunu söylemişti.

        Çalışmalarına devam eden Arjantinli yıldızın geri dönüşüyle birlikte Galatasaray'da çift santraforlu sistem de ufukta göründü.

        Okan Buruk'un farklı formasyonlar üzerinde çalışmalar yaptığı ve Kasımpaşa karşılaşmasında Dries Mertens yerine Icardi'nin 11'de çıkma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

        Galatasaray taraftarı dünyaca ünlü iki golcüsü Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte oynayacağı anı iple çekiyor.

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