Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama | Son dakika haberleri

        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama

        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku sürerken Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sorunu nasıl çözeceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, "Planladık ve yol haritamız hazır. Kirli, atık su, kanalizasyon kökenli bir kirlenmenin olmayacağını, 1-1,5 sene içinde bu problemin hallolacağını söyleyebilirim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir Körfezi'nde oksijen seviyesinin giderek azalmasına bağlı yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından oluşan kötü koku devam ediyor.

        2

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

        3

        KÖRFEZDEKİ KİRLİLİĞİN NEDENİ?

        Körfezdeki kötü koku ve balık ölümlerinin sudaki azot bileşiği ve fosforu besin maddesi olarak kullanan mikroorganizmaların anormal hızla çoğalması ve ölmeleriyle oksijenin tükenmesinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, bu süreci 29 derece civarına çıkan deniz su sıcaklığının da tetiklediğini öne sürdü.

        4

        Su kirliliğinin arıtma kökenli bir problemden de kaynaklandığını aktaran Tugay körfeze dökülen 30 derenin yanı sıra liman, yük gemileri ve tersanenin de körfezi kirlettiğini iddia etti.

        5

        Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:

        "Temizlenmenin gerçek anlamı o azot ve fosfor bileşikleriyle dolu olan körfez suyunun içindeki kirliliğin bir yere gitmesi. Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil. Milyonlarca ton su var. Ancak ne beklenir, bir akıntı olsun ve o akıntı kirli suyu alsın açık denize taşısın ve o şekilde temizlenme olsun. Problem o ki bu akıntı özellikle İç Körfez bölgesinde neredeyse hiç yok. Sığlaşan suyun taze bir su girişiyle de desteklenmemesi halinde temizlenmesi neredeyse imkansız."

        6

        Sirkülasyonu artırmak için 14 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmasının öngörüldüğünü kaydeden Tugay, bununla ilgili yetkinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olduğunu öne sürdü.

        7

        Tugay, kirlilik sorununu çözmek için büyük bir altyapı çalışması yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 4. faz ile daha da güçlenecek. Bu fazın mümkün olan en kısa zamanda bitmesi için müteahhit firmayı zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Bu dönem boyunca yurt dışından finans kuruluşlarından sağlanan kredilerle çok ciddi bir yağmur suyu ayrıştırma projesi ayrıca yapılacak. Yine Narlıdere bölgesinde Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi de kapasite olarak artırılacak.

        8

        Bir kenara not edin ve yıllar sonra değerlendirmesini yapın. Bu 5 yıllık süre içinde İzmir tarihinin en büyük altyapı çalışmasını arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Planladık ve yol haritamız hazır. Körfez problemi çıkmadan önce de biz buna karar vermiştik. Kirli, atık su, kanalizasyon kökenli bir kirlenmenin olmayacağını, 1-1,5 sene içinde bu problemin hallolacağını söyleyebilirim."

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #İzmir Körfezi
        #kirlilik
        #çevre
        #Cemil Tugay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        BM kürsüsünde susayan Haiti lideri Fils, bardağı unuttu
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Oğuzhan Genç yazdı: Cesaretin bedeli!
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Fazla mesai nasıl kanıtlanır?
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!
        Kadıköy'de 2 gollü zafer!