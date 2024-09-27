İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama

Körfez'de akıntının çok yavaş olduğunu ve bu şekilde temizlenme olamayacağını belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Temizlenmenin gerçek anlamı o azot ve fosfor bileşikleriyle dolu olan körfez suyunun içindeki kirliliğin bir yere gitmesi. Suyu arıtmak gibi bir şey mümkün değil. Milyonlarca ton su var. Ancak ne beklenir, bir akıntı olsun ve o akıntı kirli suyu alsın açık denize taşısın ve o şekilde temizlenme olsun. Problem o ki bu akıntı özellikle İç Körfez bölgesinde neredeyse hiç yok. Sığlaşan suyun taze bir su girişiyle de desteklenmemesi halinde temizlenmesi neredeyse imkansız."