Kadın doktora, orakla saldırdı!

İddiaya göre, Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42),sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girdi.
Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu
AA'nın haberine göre şüpheli, üzerinde sakladığı orakla doktora saldırdı. Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edildi.
Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
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