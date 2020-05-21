İHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Narkotik Suçlarla mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince hatay genelinde narkotik Suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu; 20.05.2020 günü saat 23.30 sıralarında Reyhanlı ilçesinde şüpheli bir araç narkotik şube ekiplerince durdurulmak istenmiş, ancak araç sürücüsü olan yabancı uyruklu M.Ş. isimli şahıs dur ikazına uymayarak kendisini durdurmak isteyen polis memuruna ve polis aracına çarptıktan sonra yaya olarak kaçma girişiminde bulundu.

Yapılan fiziki kovalamaca sonucu olayın şüphelisi olan M.Ş. isimli şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, Şüpheli Araçta Narkotik köpeği akrep ile yapılan arama sonucu 171 paket halinde toplam ağırlığı 34.250 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayın şüphelisi olan yabancı uyruklu M.Ş. isimli şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.