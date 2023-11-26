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        Hatay'da fırtına evin çatısını uçurdu

        HATAY´ınArsuz ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:00
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        Hatay'da fırtına evin çatısını uçurdu
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        HATAY´ınArsuz ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu. 

        Kentte dün başlayan fırtına ve şiddetli yağış bugün de sürerken Arsuz´a bağlı Konacık Mahallesi´nde fırtınanın etkisiyle bir evin ahşap çatısı uçtu. Uçan çatıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yere düşen çatı güvenli bölgeye taşınırken; herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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