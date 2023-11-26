Hatay'da fırtına evin çatısını uçurdu
HATAY´ınArsuz ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu.
HATAY´ınArsuz ilçesinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçurdu.
Kentte dün başlayan fırtına ve şiddetli yağış bugün de sürerken Arsuz´a bağlı Konacık Mahallesi´nde fırtınanın etkisiyle bir evin ahşap çatısı uçtu. Uçan çatıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yere düşen çatı güvenli bölgeye taşınırken; herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
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