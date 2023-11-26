Dörtyol'da yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ö.B. ile uyuşturucu bulundurma suçundan aranan A.G'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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