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        Dörtyol'da yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:27
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        Dörtyol'da yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan 2 firari zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ö.B. ile uyuşturucu bulundurma suçundan aranan A.G'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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