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        Hatay'da 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:27 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:27
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        Hatay'da 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında 16 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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