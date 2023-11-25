Hatay'da 52 bin gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alparslan Mahallesi'nde M.F'ye ait depoda arama yapıldı.

Aramada, 52 bin gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, M.F. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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