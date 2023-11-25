Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ş.O'nun evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada, 12 kilo 150 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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