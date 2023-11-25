Hatay'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keskincik Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilogram takoz esrar, 56 kaptagon hap, 100 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 faturasız kurusıkı tabanca, 103 9 milimetre tabanca mermisi ve suçlardan elde edilen 17 bin 700 dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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