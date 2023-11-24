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        Hatay'da Samandağ Gülbahar Halk Korosu konser verdi

        Samandağ Gülbahar Halk Korosu, depremde hayatını kaybeden öğretmenler anısına "Yas Vakti" adlı konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 23:56
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        Hatay'da Samandağ Gülbahar Halk Korosu konser verdi
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        Samandağ Gülbahar Halk Korosu, depremde hayatını kaybeden öğretmenler anısına "Yas Vakti" adlı konser verdi.

        Bir otelin balo salonunda düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Gönül Beyaz yönetimindeki koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Türkçe ve Arapça eserler seslendirdi.

        Depremde kaybeden öğretmenlerin anısına konser verdiklerini belirten şef Beyaz, öğretmeleri ve tüm vatandaşları rahmetle anarak, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.​​​​​​​

        Konsere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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