Hatay'da uyuşturucu etkili 83 bin 440 hap ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu etkili 83 bin 440 hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derebahçe Mahallesi'nde şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, uyuşturucu etkili 83 bin 440 hap ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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