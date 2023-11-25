DOB'un "Şekeronya" müzikali Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Hatay'da depremzede çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için kamyon sahnelerinde "Şekeronya" müzikalini sergiledi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Hatay'da depremzede çocuklara moral ve motivasyon sağlamak için kamyon sahnelerinde "Şekeronya" müzikalini sergiledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hatay turnesinin birinci gününde "Şekeronya" müzikaliyle İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'ndeki depremzede çocuklarla buluştu.

Etkinlikte çocuklarla beraber şarkılar söylendi, oyunlar oynandı.

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, yaptığı açıklamada, depremzede çocuklara moral olmak istediklerini söyledi.

Depremzede çocukların unutulmaması gerektiğini belirten Sağtürk, "Depremin ilk günlerinde, deprem bölgelerinde çok sayıda faaliyet ve aktivite vardı. Kış dönemine girerken bu etkinliklerin yavaşlaması endişesiyle bir program oluşturduk ve Hatay'a geldik. Hatay'da değişik konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklarımızla buluşuyoruz. Depremzede çocuklarımıza hem farklı bir gün yaşatıp hem de onları sanatla buluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağtürk, deprem bölgelerindeki etkinlikleri bütün yıla yayarak sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Yönetmen Süleyman Tekin de "Şekeronya" müzikaliyle bugün ve yarın Hatay'da konteyner kentlerde olacaklarını belirterek, "Şerekonya, çocuklara kitapları, hayvanları ve doğayı sevdirmek amaçlı bir çocuk müzikalidir. Her şey çocuklar için bütün amacımız onları mutlu etmek." dedi.

"Şekeronya" müzikali, yarın Katar 2 Konteyner Kent'te depremzede çocuklarla buluşacak.