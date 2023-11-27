Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da 4 okulda eğitim öğretime bir gün daha ara verildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, olumsuz hava koşulları 4 okulda eğitim öğretime yarın da ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da 4 okulda eğitim öğretime bir gün daha ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, olumsuz hava koşulları 4 okulda eğitim öğretime yarın da ara verildi.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından ilçedeki olumsuz hava koşullarıyla ilgili paylaşım yaptı.

        Demiryürek paylaşımında, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu'nda, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle yarın da eğitim öğretime ara verilecek." ifadesini kullandı.

        İlçedeki okullarda bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Hatay'da bağışçıların desteğiyle yaptırılan prefabrik okul hizmete girdi
        Hatay'da bağışçıların desteğiyle yaptırılan prefabrik okul hizmete girdi
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (3)
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (3)
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (2)
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (2)
        Hatay'da atın çektiği taş değirmen, zeytinyağında lezzeti ve kaliteyi artır...
        Hatay'da atın çektiği taş değirmen, zeytinyağında lezzeti ve kaliteyi artır...
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı
        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı