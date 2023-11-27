İskenderun'da 4 okulda eğitim öğretime bir gün daha ara verildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde, olumsuz hava koşulları 4 okulda eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, olumsuz hava koşulları 4 okulda eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından ilçedeki olumsuz hava koşullarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Demiryürek paylaşımında, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu'nda, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle yarın da eğitim öğretime ara verilecek." ifadesini kullandı.

İlçedeki okullarda bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.