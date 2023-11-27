İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)

SAMANDAĞ'DADENİZTAŞTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı. Taşan su, Deniz Mahallesi'ne doğru ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.