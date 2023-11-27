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        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:40
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        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (4)
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        SAMANDAĞ'DADENİZTAŞTI

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün gece meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz suyu taştı. Taşan su, Deniz Mahallesi'ne doğru ilerledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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