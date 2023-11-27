İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (3)

VALİMASATLI:DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA BÖLGEDE

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağış ve lodos etkisiyle yaşanan su baskınlarından yaşandığı İskenderun ilçesinde inceleme yaptı. Masatlı, çizmelerini giyip, 1 metreyi bulun cadde ve sokakları gezip, İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek´ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Masatlı, 24 saat esaslı olarak tüm birimlerin sahada sürecin takipçisi olduğunu belirterek, "Devletimizin tüm imkanları ile bölgedeki çalışmaları hassasiyet ile takip eriyor" dedi.

SAHİLDE ARACLAR SU ALTINDA KALDI

Öte yandan denizle karanın birleştiği İskenderun sahilinde park halindeki onlarca araç da 1 metreyi bulan su altında kaldı. İş yerleri ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından iş makineleriyle tahliye edildi. 6 Şubat depreminde İskenderun Limanı'nda yaşam alanına dönüştürülen Süheyla Sultan gemisine yerleştirilen vatandaşlar da denizin yükselmesi nedeniyle çıkamadı. İhtiyaçları olan vatandaşlar da iş makineleriyle gemiden alınıp, ilçe merkezine götürüldü.