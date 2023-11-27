Hatay'da fırtına evin çatısını uçurdu (2)

DEFNEİLÇESİNDEDEVRİLEN AĞAÇ ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Hatay genelinde gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Defne ilçesinin Turunçlu Mahallesi´nde fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç yakınındaki elektrik direğinin tellerini kopardı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, devrilen ağacı yol üzerinden kaldırdı. Elektrik hattının onarım çalışmaları başlatıldı.

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