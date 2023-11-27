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        Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

        Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam antrenmanı ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:40
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        Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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        Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam antrenmanı ile başladı.

        1 Aralık Cuma günü oynanacak maç öncesinde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların tamamı yer aldı.

        Antrenman öncesinde 28 yaşına giren defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz´ın doğum günü kutlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim Selçuk

        2023-11-27 21:36:18

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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