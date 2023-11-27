Hatayspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam antrenmanı ile başladı.

1 Aralık Cuma günü oynanacak maç öncesinde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Erdemli Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların tamamı yer aldı.

Antrenman öncesinde 28 yaşına giren defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz´ın doğum günü kutlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Hatay - Samim Selçuk

2023-11-27 21:36:18

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