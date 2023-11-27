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        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:05
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        İskenderun'da cadde ve sokaklar su altında kaldı (2)
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        İŞMAKİNELERİYLETAHLİYE

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altındaki caddelerde mahsur kalan kişiler, iş makineleriyle kurtarıldı. Ekiplerin suları tahliye etmek için çalışmaları devam ediyor.

        Bu sırada, su altında kalan Atatürk Caddesi'nde kanalizasyondan çıkan farenin ıslandığını ve soğuktan titrediğini gören bir kadın ise duruma kayıtsız kalamadığını belirtti. Şalıyla fareyi yakalayıp kurutan kadın, aynı şalla parktaki kuru bir yere koydu. Bir süre şalın içinde duran fare daha sonra kaçtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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