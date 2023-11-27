İskenderun´da şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı (2)
EĞİTİMEBİRGÜN ARA VERİLDİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sahil kesimlerinde su taşkınları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla eğitime bir gün ara verildi. İskenderun Kaykamı Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.
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