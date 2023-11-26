Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede, yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.

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