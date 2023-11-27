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        GÜNCELLEME - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:44
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        GÜNCELLEME - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

        Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

        - Mahsur kalanlar kurtarıldı

        Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İş makinesi yardımıyla kurtarılan Ali Gökhan Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekibine teşekkür etti.

        Olgun, yetkililere çağrıda bulunmalarının ardından hızlı şekilde kurtarıldıklarını dile getirdi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da arazözle bölgede incelemede bulundu.

        Su tahliye çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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