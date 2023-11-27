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        Hatay'da bağışçıların desteğiyle yaptırılan prefabrik okul hizmete girdi

        Depremlerden etkilenen Hatay'ın Altunözü ilçesinde, İlk Umut Derneği ve Güney Koreli bağışçıların katkısıyla yaptırılan Altınözü Enek İlk Umut Ortaokulu törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:54
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        Hatay'da bağışçıların desteğiyle yaptırılan prefabrik okul hizmete girdi
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        Depremlerden etkilenen Hatay'ın Altunözü ilçesinde, İlk Umut Derneği ve Güney Koreli bağışçıların katkısıyla yaptırılan Altınözü Enek İlk Umut Ortaokulu törenle açıldı.

        Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Enek Mahallesi'ndeki açılış töreninde, 8 derslikli prefabrik okulda 168 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi.

        Okulda, idari bölümler ile çok amaçlı salon, rehberlik servisi ve kütüphanenin de bulunduğunu belirten Sert, projeye katkı sunan İlk Umut Derneği ve Güney Koreli bağışçılara teşekkür etti.

        Açılışın ardından Vali Yardımcısı Gökay İçen, Kaymakam Sert, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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