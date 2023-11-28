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        İskenderun'da lodosta cadde ve sokaklara dolan su çekilmeye başladı

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde, etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklara dolan su çekiliyor. Depremde çökme olan sahil bölgesinde ise yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:30
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        İskenderun'da lodosta cadde ve sokaklara dolan su çekilmeye başladı
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde, etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle cadde ve sokaklara dolan su çekiliyor. Depremde çökme olan sahil bölgesinde ise yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye çalışması sürüyor.

        İlçede, 2 gün önce etkili olan yağış ve lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimindeki mahallelerde deniz suyunun etkisiyle su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su, sahile yakın Pamir, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine girdi. Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle hasar gördü. Bulundukları yerde mahsur kalanlar, bot ve kepçelerle kurtarıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi. Yağışın etkisini yitirmesiyle, belediye ekipleri ve bölge halkı, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki yetkililer, bölgede incelemede bulundu. Bugün, sabah saatlerinde Kaymakamlık önü ve Pamir Caddesi'nde su çekilmeye başladı. İş yerleri zarar gören esnaf da dükkanlarına girdi. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Maddi zarara uğrayan esnaf, yetkililerden yardım istedi. Depremde çökme olan sahilde bölgesinde ise yaklaşık 1 metreyi bulan suyun tahliye çalışması sürüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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