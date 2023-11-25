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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:26
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkun Eber Üstündağ, İsa Karatekin, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Kovac (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik, Murat Karakaya)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz)

        Setler: 27-25, 22-25, 23-25, 25-23, 11-15

        Süre: 170 dakika (41, 32, 34, 46, 17)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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