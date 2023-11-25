Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkun Eber Üstündağ, İsa Karatekin, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Kovac (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik, Murat Karakaya)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz)

Setler: 27-25, 22-25, 23-25, 25-23, 11-15

Süre: 170 dakika (41, 32, 34, 46, 17)

HATAY

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