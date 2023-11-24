Hatay'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 YA 933 plakalı otomobil ile tarım aracı Altınözü-Antakya kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.