Hatay'da otomobil ile tarım aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, otomobil ile "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 YA 933 plakalı otomobil ile tarım aracı Altınözü-Antakya kara yolunda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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