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        Depremde hayatını kaybeden polis memuru Berber'in adı Hatay'da kütüphanede yaşatılacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Hatay'da oturduğu binanın yıkılması sonucu 5 aylık hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru Barış Berber'in adı, ailesi tarafından yaptırılan kütüphaneye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:03
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        Depremde hayatını kaybeden polis memuru Berber'in adı Hatay'da kütüphanede yaşatılacak
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Hatay'da oturduğu binanın yıkılması sonucu 5 aylık hamile eşiyle yaşamını yitiren polis memuru Barış Berber'in adı, ailesi tarafından yaptırılan kütüphaneye verildi.

        Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesinde polis memuru Barış Berber'in ailesi tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Açılışa, Barış Berber'in annesi Siham, babası Behçet, kardeşi Deniz Berber ve yakınları ile Samandağ Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Törende bir konuşma yapan Barış Berber'in kız kardeşi Deniz Berber, depremde yaşamını yitiren polis memuru ağabeyinin vatanı için canını ortaya koymaktan çekinmeyecek kadar yürekli bir insan olduğunu söyledi.

        Ağabeyinin 2014'te sosyal medya hesabından paylaştığı, "Eller silah değil kalem tutmalı" sözünün kendilerine ilham verdiğini aktaran Berber, şöyle konuştu:

        "O an karar verdim. 'Ağabeyimin hatırasını, adını, bir kütüphane açarak yaşatmalıyım.' dedim. Binbir çaba ve emek sonucu olarak bu mutlu güne geldik. Asırlar boyu unutulmayacak bu felakette hayatını kaybeden ağabeyim Barış Berber Kütüphanesi. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Onun adını yaşatmayı bize nasip etti. Bu kütüphanede okunacak her kitabın hem toplumsal geleceğiniz hem de Barış Berber'in ruhuna iyi geleceğini çok iyi biliyorum."

        Okul bahçesinde Barış Berber için hazırlanan hatıra köşesine katılımcılar ve öğrenciler tarafından karanfil bırakmasının ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kütüphaneyi gezerek Deniz Berber'den bilgi alan Koordinatör Kaymakam İbrahim Ergin de Samandağ'daki öğrencilerin kütüphane konusunda şanslı olduğunu söyledi.

        Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ergin, "Özellikle depremzede ailelerin gelip kitap yardımlarında bulunması, burada bu tür faaliyetleri gerçekleştirmesi bizim için çok iyi. Öğrenciler kaybettiği kitapları burada bulacaklar. 'Eller silah değil kalem tutmalı' bu cümle burada kesinlikle fiiliyata geçmiş durumda. Buranın yapımında emeği geçenleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Baba Behçet Berber ise "Oğlumu Allah verdi, Allah geri aldı. Allah rahmet eylesin inşallah." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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