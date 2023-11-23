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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:10 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:10
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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Büyükdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Sağır ile Yusuf T. tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılması sonucu, Ali Sağır ve Yusuf T. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ali Sağır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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