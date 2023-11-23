Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Büyükdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ali Sağır ile Yusuf T. tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılması sonucu, Ali Sağır ve Yusuf T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Sağır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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